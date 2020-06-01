أوباما عن الاحتجاجات في أمريكا: فشلنا في إصلاح ممارسات الشرطة

أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بيانا عن الاحتجاجات المستمرة على مقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة، داعيا المتظاهرين إلى توجيه الغضب المبرر إلى "عمل سلمي ومستدام وفعال".

وقال أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية، إنه على المواطنين أن يرفعوا الوعي بالظلم، بما في ذلك من خلال الاحتجاجات، وأن يترجموا هذا الوعي بزيادة الإقبال في الانتخابات، وانتخاب "مسؤولين حكوميين يستجيبون لمطالبنا".

واعترف أوباما بأن المظاهرات جاءت رداً على قضايا عالقة منذ فترة طويلة لم تحل من جانب المسؤولين الذين انتخبوا، مديناً في الوقت نفسه أعمال العنف والنهب، وفقا لما نقله موقع 24 الإماراتى نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وقال أوباما، إن "موجات الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد تعبر عن إحباط حقيقي وشرعي من الفشل المستمر على مدى عقود لإصلاح ممارسات الشرطة، ونظام العدالة الجنائية الأوسع في الولايات المتحدة".

وأكد أوباما الحاجة إلى الاعتراف بالدور المستمر المؤدي للتآكل الذي تلعبه العنصرية في مجتمعنا "والقيام بإصلاحات لمعالجة هذا" مشدداً على "الحاجة إلى تغيير حقيقي".

وأضاف أوباما "علينا أن نتحرك لزيادة الوعي، وعلينا أن ننظم أنفسنا، وندلي بأصواتنا للتأكد من أننا ننتخب مرشحين يعملون على الإصلاح".