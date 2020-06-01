الأمن والتعاون الأوروبي تطالب بحماية الصحفيين خلال احتجاجات أمريكا

عبرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الاثنين، عن قلقها بشأن العنف ضد الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات في الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للصحفيين.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، من مقرها في فيينا، أن ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هارلم ديسير، طالب بوقف العنف ضد الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف هارلم ديسير: "إنني قلق للغاية من عدد الحوادث والهجمات التي تشنها الشرطة والمتظاهرون ضد الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الحوادث شهدت اعتقالات واستخدام القوة من قبل الشرطة بما في ذلك الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، وكذلك أعمال العنف من قبل المتظاهرين.

ودعا البيان، السلطات الأمريكية إلى ممارسة ضبط النفس، والتأكد من أن الصحفيين يمكنهم العمل بأمان أثناء تغطية الاحتجاجات العامة، حيث يجب الحفاظ على دور الصحافة الحرة في جميع الأوقات، ويجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الكتابة دون التعرض للعنف أو الاعتقال أو الترهيب.