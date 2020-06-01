الوطنية للصحافة: وفاة عامل بدار التحرير متأثرا بكورونا وإصابة آخرين

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، تقرير رصد ومتابعة حالات الاشتباة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم تحويل أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير، بموجب خطاب صادر من المؤسسة إلى المستشفى عصر يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، وعلى الفور تم استقبال الحالة، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية فيما بعد.

وعلى الفور، استقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر الحالة، وقام بالكشف عليه، والاطلاع على الأشعة والتحاليل التي كانت بحوزته، وإجراء جلسة أوكسجين له، حتى يتم الانتهاء من أوارقه الخاصة بالعزل، في فرع المستشفي بأبو زعبل، أثناء إنهاء الأوراق، أفاد الزميل بأنه تلقى اتصالا يفيد بوجود مكان له في مستشفي شبرا العام.

وقال إنه سيتوجه إلى هناك، وفي حالة فشل عزله سيعود مرة أخرى إلى مركز سكك حديد مصر، وبالفعل اتجه إلى مستشفى شبرا العام، ولم يعد مرة أخرى إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر، حتى وافته المنية ظهر اليوم.

وأشارت الهيئة، إلى أن المركز الطبي لسكك حديد مصر، استقبل حالة أحد العاملين بمؤسسة الأهرام، وتم إجراء الأشعة المقطعية له والتحاليل اللازمة، وحصل على بروتوكول العلاج اللازم له، مع ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي.

- كما استقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر، أحد العاملين بمؤسسة دار المعارف، وبالكشف عليه حصل على بروتوكول العلاج مع الالتزام بالعزل المنزلي، واتباع الإجراءات الاحترازية.

-وفي مستشفي عين شمس التخصصي، تم إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة لاثنين من العاملين بمؤسسة دار الهلال، وتم إلزامهم بالعزل المنزلي لحين ظهور النتيجة غدا.

- كما تم إرسال بعض الحالات العاجلة من بعض المؤسسات الصحفية، للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها على الفور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الحالات الصحية للمرضى، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية غدا صباحا.

- جار استكمال إجراءات التطهير والتعقيم بمؤسستي دار التحرير ودار الهلال، على أن يتم استكمال التعقيم والتطهير في باقي المؤسسات تباعًا.