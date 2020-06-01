فيديو.. تصاعد الاحتجاجات والفوضى والنهب فى نيويورك

تصاعدت حدة الاحتجاجات فى نيويورك، وازدادت وتيرة العنف، وامتدت لنهب المتاجر والأسواق، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأعلن حاكم نيويورك، منع التجول في الولاية بسب أحداث الشغب التي شهدتها الولاية، وعدد من الولايات الأخرى، التي انفجرت إثر مقتل رجل من أصول أفريقية على يد الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب كان ممتعضًا لما جرى في حادث مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أنه "لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب"، مؤكدة أن الحرس الوطني نزل إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد.

وأكدت أن ترامب، طلب تشكيل مركز قيادة من وزيري العدل والدفاع ورئيس الأركان لبحث الأزمة، مشيرة إلى نشر 17 ألف عنصر من الحرس الوطني في 24 ولاية أمريكية.