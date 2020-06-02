مخرجة "حلم الملح" الفائز في مهرجان RAGFF: ممتنة لكل المشاركين بالفيلم

عبرت المخرجة مروة كامل، عن سعادتها بفوز فيلمها "حلم الملح"، بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن الحضارة المصرية، من مهرجان Retro Avant Garde film Festival الدولي، الذي كان من المقرر انعقاد دورته في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، إلا أن الظروف حالت دون ذلك.

وقالت مروة في تصريح لـ"الوطن"، سعيدة جدا بالجائزة، وسعادتي بها مختلفة عن أي جائزة سابقة، وأنا فخورة بالجائزة، وبفيلم حلم الملح جدا، وممتنة لكل الناس التي صدقوا حلمي ووقفوا بجانبي، وممتنة لفريق العمل شركاء الحلم جميعا، ممتنة للمنتج الفني للفيلم العبقري فوزي العوامري، وللمخرج الفنان سامي رافع، والمخرج المنفذ صديقي وآخى ماريوز ممدوح، والمونتيرة إنجي فتحي رفيقه الحلم والكفاح، ولكل من ساهم في صناعة الفيلم.

وأضافت: "ممتنة أيضا لأهل سيوة الطيبين، وأدعو الناس من كل أرجاء العالم لزيارة سيوة، والاستمتاع بجمالها وسحرها، بعد ما ربنا يخلصنا من الفيروس اللعين".

يشار إلى أن فیلم "حلم الملح"، يمثل مصر فى المسابقة الرسمیة لمھرجان نیبال الدولى 2020، فضلا عن كونه الفیلم المصري الوحید المشارك فى المھرجان، كما شارك فى مھرجان لیشبون الدولي، ووصل الفیلم إلى المرحلة النھائیة للمسابقة الرسمیة، ومھرجان موسكو شورتس الشھري بموسكو، ومھرجان أیروسیا الدولي الشھري، ووصل إلى المرحلة قبل النھائیة فى المسابقة الرسمیة.