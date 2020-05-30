فيديو.. مروة كامل تشارك في فيلم "sunbeam" لبث طاقة أمل خلال كورونا

تشارك المخرجة المصرية مروة كامل، مع المخرج الهندي أرونجيت بوراه، في عمل فيلم قصير بعنوان "sunbeam شعاع الشمس"، يتم عرضه على موقع يوتيوب، بهدف بث الطاقة الإيجابية والأمل في مختلف ربوع الأرض، خلال أزمة كورونا التي تمر بها البشرية، وذلك بمشاركة 9 فنانين من 9 جنسيات مختلفة حول العالم.

وعبَّرت مروة كامل، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم قائلة: "في الوقت الذي يمر فيه العالم بوقت صعب، ربما يكون من أصعب الأوقات في تاريخ البشرية، وعلى الرغم من أن COVID-19 جلب الكثير من الخوف والقلق والاكتئاب إلى العالم إلا أنه فى نفس هذا الوقت يرسل لى رب العزة رسالة أمان واطمئنان حيث تلقيت مكالمة من صديقى المخرج الهندى Arunjit Borah يطلب من المشاركة معه فى فيلم عن الإيجابية فى محاولة لنقل رسالة تفاؤل إلى العالم كله فى ظل هذه الظروف".

وأوضحت "مروة" أن الفيلم يجمع العالم كله من خلال مشاركة 9 فنانين من جميع أنحاء العالم يشاركون أفكارهم حول هذا الوقت العصيب بلغاتهم المختلفة: أخبرنى المخرج نصاً "مش ممكن يطلع الفيلم من غير مشاركة مصر بمشاركتك" وها هو الحلم يتجدد مره أخرى فأعظم ما أسعى إليه فى حياتى هو تمثيل بلدى مصر تمثيلاً مشرفاً، والفيلم ترك أثراً إيجابياً أفخر به دائماً ويفخر به كل من يعرفنى.

وتقدم المخرجة رسالتها باللغة العربية، تبدأها بجملة "سلاماً طيباً مباركاً على الإنسانية والكائنات والجمادات.."، لافتة إلى أن أكثر ما أسعدها فى هذا الفيلم التأكيد على حقيقة أننا جميعاً بشر على الرغم من الاختلافات فى العرق أو اللغة أو الدين أو المكان أو لون البشرة، ولدينا نفس النوع من العواطف فى داخلنا.

وتوجهت مروة كامل بالشكر إلى زوجها فوزى العوامرى، مهندس الديكور، قائلة: "اللي من غيره مكنتش عملت الفيلم ده اصلا، فهو كان المخرج الفنى ومدير التصوير الفنيين هو كان فريق كامل بيبدع بأقل الإمكانيات المتاحة".

رابط الفيلم: