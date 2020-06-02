قبل عرض "ليه لأ" لأمينة خليل.. 5 معلومات عن المسلسل الاجتماعي

يستعد أبطال مسلسل "ليه لأ"، لعرض أولى حلقات عملهم الدرامي، يوم 4 يونيو المقبل، على إحدى المنصات الرقمية، وفي التقرير التالي، نعرض أهم معلومات قبل عرضه.

- المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

- المسلسل اجتماعى، يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى لو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينيات من العمر، يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال، وحرية اتخاذ القرار، صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ولو كانت بالية، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

- تجسد أمينة خليل بطلة المسلسل، شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية، يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة.

- تغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة"، من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

- كان من المفترض أن يعرض في النصف الثاني من السباق الرمضانى المنصرم، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

"ليه لأ"، يشارك خلاله عدد كبير من الفنانين منهم، هالة صدقي وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج، من إخراج مريم أبو عوف، ومن تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.