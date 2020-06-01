أمينة خليل عن مسلسل "ليه لأ؟": خايفة ومتحمسة في نفس الوقت

أبدت الفنانة أمينة خليل، تخوفها من تجربة مسلسلها الجديد "ليه لأ"، المقرر انطلاق عرضه، الجمعة المقبلة، علي إحدى المنصات العربية.

ونشرت خليل الملصق الدعائي لمسلسلها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: فاضل 4 أيام على عرض مسلسل "ليه لأ؟"، أنا متحمسة جداً ومبسوطة وخايفة في نفس الوقت، يارب يعجبكم وتتابعوه ومستنية أسمع آرائكم، إن شاء الله المسلسل يسليكم في الأوقات الصعبة دي، كل سنة وأنتم طيبين وخلي بالكم من أنفسكم ومن بعض وربنا يحرسنا كلنا.

ويشارك في بطولة "ليه لأ؟" هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف.