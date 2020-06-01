ضياء رشوان: 7 إجراءات تننفيذية لمواجهة كورونا بين الصحفيين وأسرهم

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس النقابة، لمواجهة فيروس كورونا، بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وقال رشوان في بيان له منذ قليل، إن هذه الإجراءات تتضمن التالي:

1- عند الشعور بأعراض كورونا، التواصل مع النقابة، أو إرسال وصف الأعراض على أرقام الواتس الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بالتواصل مع الزملاء، والمذكورة في نهاية هذا البيان.

2 - سيتم فورا عرض الرسالة على أحد الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، الذين اتفقت معهم النقابة، لإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.

3 - يتم توجيه الحالات التي يوصي الأطباء بإجراء تحاليل أو أشعه لها، لجهة تقديم الخدمة عبر خطاب تحويل يرسل عبر الواتس للزميلة أو للزميل، للتمتع بالأسعار والخصومات المقررة لمشروع العلاج لدى هذه الجهة، وبمراعاة مكان السكن أو لأخذ العينات منزليا.

4- ترسل نتائج التحاليل أو الأشعات للجنة الاتصال المشار إليها، لعرضها فوريا على أحد الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين المتفق معهم، لتقديم الرأي الطبي.

5 - إذا ما كان الرأي الطبي هو الحاجة إلى إجراء مسحة، يتم توجيه الحالة سواء من أعضاء النقابة أو أسرهم، بخطاب من مشروع العلاج يحمل توقيع النقيب، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد إلى مستشفى قصر العيني لإجراء المسحة.

6- عقب مرحلتي التحاليل والأشعات، يتم التواصل الفوري مع مسؤولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لاتخاذ الإجراءات العلاجية المطلوبة لكل حالة.

7- كل تلك الاجراءات تتم عبر الواتس، لاختصار الوقت لحدوده الدنيا، وتسهيل إجراءات تقديم الدعم الطبي.

أرقام واتس أعضاء اللجنة هي:

ضياء رشوان: (01001707220) (01001484954).

محمد شبانة (01008166666‎) (0100 787 4707).

أيمن عبد المجيد 01005741555.

عماد حمدي 01289103418.

محمد خليفة 01288888720.

عبدالرحمن مجدى 01023182393.

مؤنس عبدالستار 01026913437.

فوزية عبدالله ‭0100 0457811