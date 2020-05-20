ضياء رشوان: لقاء شهري للتواصل مع المراسلين الأجانب

قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عقد لقاء شهري منتظم مع المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر.

وصرح رشوان بأن هدف تحديد اللقاء المنتظم هو الاستماع للمراسلين والإجابة على الاستفسارات الخاصة بعملهم وتناولهم لمختلف الشؤون المصرية، وكذلك التعرف على آرائهم بالنسبة لأداء مهامهم وتوفير السبل الكفيلة بنقل الحقائق عن مصر في ضوء القواعد المهنية للعمل الصحفي المتعارف عليها عالمياً.

وقال رشوان إن اللقاء سيعقد يوم الثلاثاء الأول من كل شهر بدءاً من الثلاثاء الموافق 2 يونية المقبل وذلك في مقر نادي المراسلين الأجانب في شارع طلعت حرب وسط القاهرة.