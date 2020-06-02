المحافظ: كثافة السكان وصغر المساحة وراء ارتفاع إصابات كورونا في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن محافظته ضمن أعلى 6 محافظات في مصر بها معدلات مرتفعة من مصابي فيروس كورونا المستجد، مرجحًا أن يكون ارتفاع الإصابات في الفيوم، نتيجة التكدس السكاني الموجود في المحافظة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأضاف "الأنصاري"، أن الفيوم لها طبيعة خاصة، كونها تشهد تكدسًا سكانيًا على مساحة صغيرة بإجمالي سكان 3.8 مليون مواطن، على مساحة تتجاوز 3000 متر مربع بقليل، كما أن مدينة الفيوم، بها كثافة سكانية عالية، وبها أماكن شعبية كبيرة، وهي التي تشهد البؤر الأكثر في الانتشار، "يلي مدينة الفيوم مدينة سنورس، وهي مدينة مزدحمة جدا".

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن السبب الثاني الذي جعل الفيوم ضمن المحافظات الست الأكثر انتشارا للفيروس، هي قربها من القاهرة الكبرى، وارتفاع معدلات تنقل العمالة.

كما أن معدلات الإصابة في المحافظة، شهدت ثباتا خلال الأسبوع الماضي والحالي، وهي مرحلة "البلاتوه الثباتي"، وبالتالي نعمل على تجويد الخدمات، بما يؤدي لنزول منحنى الاصابات على مستوى المحافظة.

وتابع: "تم افتتاح أول مستشفى للعزل في المحافظة يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة لتقديم الخدمات الخاصة بالفرز، عبر 9 مستشفيات".