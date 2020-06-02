أبرزهم "كساب ورامي جمال".. مطربون يحضرون ألبوماتهم الغنائية خلال الحظر

استغل عدد من المطربين فترة الحظر، من أجل التحضير لألبواتهم الغنائية، التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

حيث بدأ المطرب اللبناني فارس كرم، التحضير لألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى عمر صباغ، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته الذى حمل اسم "44:36" في 2018.

كما تعمل الفنانة مي كساب، على تحضيرات ألبومها الجديد، الذى يشمل عددا من الأغانى المتنوعة، وعددها 8، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم زوجها أوكا، وتامر على، ومحمد عاطف وآخرون.

بينما قرر الفنان رامي جمال، بدء اختيار أغاني ألبومه الجديد، وفاجأ زوجته المطربة ناريمان، بقرار تحضير ألبومها الجديد، حيث أعلن "رامي"، عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر": "‏بما أني كده كده محظور، قررت ابدأ في اختيار أغاني جديدة لألبومي القادم، بِما أني بأخد سنة أو أكتر في التحضير، ثانيا بقي وده المهم، قررت أعمل البوم لناريمان، في أنواع مختلفة من الأغاني".