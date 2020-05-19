مي كساب: غيّرنا كلمات "رمضان كريم مهما حصل" لتتماشى مع أجواء كورونا

بعد 7 سنوات من غنائها «رمضان كريم مهما حصل»، أعادت الفنانة مى كساب طرحها من جديد، لكن بطريقة «الديو» مع الفنان محمد جمعة فى أولى تجاربه الغنائية على المستوى الاحترافى، الأغنية من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعى، ومن توزيع وسام عبدالمنعم، وإنتاج محمد حامد.

قالت «مى» عن فكرة «الديو»: «الأغنية وُلدت فكرتها عام 2013، وقت أحداث ثورة 30 يونيو، وبالتحديد فى شهر رمضان فى ذلك العام، لكن الأغنية ظلمت كثيراً، بسبب عدم اهتمام الناس بالفن والغناء وقتها بسبب السياسة».

وأضافت: «رغم حبى للأغنية، كنت كل عام فى شهر رمضان الكريم، أعمل على نشرها وتسويقها عبر صفحاتى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ومع بداية شهر رمضان الكريم لهذا العام، استمع لها الفنان محمد جمعة وأعجب بها كثيراً، وأحبها وفكر فى غنائها معى من جديد».

واستكملت: «قام (جمعة) بعدها بالاتصال بالشاعر والملحن عزيز الشافعى صاحب كلمات وألحان الأغنية وعرض عليه الفكرة، ثم قام (عزيز) بالاتصال بى وعرض الفكرة ووافقت على الفور لحبى لها، كما وافقت على تصويرها من جديد».

وتابعت: «قمنا بعمل نسخة صوتية جديدة من الأغنية، وقام كل فرد منا بتصوير الجزء الخاص به فى بيته، كما أن (جمعة) اقترح فكرة أن نشارك شخصيات حقيقية فى كليب، وقمنا بالفعل بتصوير أطفال وأطباء وصيادلة وهم أكثر الشخصيات التى تتعب وتعمل على راحتنا فى تلك الأيام الصعبة».

وأشارت «مى» إلى أنه تم تغيير جزء من كلمات الأغنية: «قُمنا بتغيير كلمات الأغنية لكى تتماشى مع الحالة الحالية التى نعيشها، حيث إن الكوبليه القديم كان يقول خليك وسط الناس واللمة، أما الكوبليه الجديد الذى أضافه عزيز الشافعى للأغنية بمشاركة محمد جمعة فيقول بكرة أكيد هتعود اللمة».

وعن رأيها فى صوت محمد جمعة، قالت: «محمد صوت متميز للغاية، واستطاع خلال الأيام الماضية أن يفرض موهبته من خلال الأغنيات التى طرحها، كما أن لديه حساً موسيقياً جيداً للغاية».