منهم أصالة ورامي جمال.. فنانون يهنئون فضل شاكر بعودته للغناء

هنأ عدد من المطربين، المطرب فضل شاكر بعودته القوية للوسط الفني، بعد طرحه أغنيته "وحشتوني"، لتنهال عليه التهاني عبر تويتر.

وكانت في مقدمة المهنأين له، المطربة أصالة التي كتبت عبر تويتر، "الله ما أجمل هالأغنية وما أصدقها، ولو بدّي أحكي على الكلام مُرتّب المشاعر حميم.. والّلحن العبقري سهمّ.. بيرسم بيحلم.. والتّوزيع لخالد عزّ ترجمة شعور بيرقص.. أمّا فضل.. غُناه حلو وحلو كتير.. وطيبة قلّب بصوته رهيبه.. أغنيه أثّرت فيني ودبت فيها.. ألّف مبروك ⁧‫وحشتونى‬⁩".

ليرد فضل: "أصولة حبيبتي شكرا كتير لكلامك الحلو، حبيبة قلبي".

المطرب رامي جمال هو الآخر، كتب "عاوز أقولك أنت وصوتك وإحساسك وحشتوني فعلا، أنا بحبك ونفسي صوتك يملا الدنيا غنا".

المطربة نوال الكويتية كتبت: "الله الله الله على إخواني وأصدقائي الثلاثي الرائع، سهم قوس وفضل ألف مبروك، عمل رائع وفضل جد جد، وحشتنا ياحبيبي".

ليرد فضل عليها قائلا: "حبيبتي نوال شكرا كتير على كلامك الطيب، وإحساسك الحلو، انتو اللي وحشتوني".

والمطرب جواد العلي قال: "كل التوفيق للفنان الخلوق ذو الحس الذائقة الفريدة".