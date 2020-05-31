فيديو.. "غيب" تجمع فضل شاكر ووليد سعد

طرح الفنان فضل شاكر، أغنيته الجديدة "غيب"، من ألحان وليد سعد، وكلمات محمد الرفاعي، واقتربت نسبة مشاهدتها على موقع يوتيوب، من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بعدة ساعات.

ومن كلمات الأغنية، "غيب عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح ، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك".

وأعرب الملحن وليد سعد، في تصريحات صحفية، عن سعادته بعودته للتعاون مرة ثانية مع النجم فضل شاكر، متمنيًا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي.

يذكر أنَّ فضل شاكر ووليد سعد، تعاونا معًا في العديد من الأغنيات، منها "بياع القلوب، لابس وش الطيب، بفكر بالساعات، فاكر لما تقولى نسيتك، نسيت إزاي، من كتر حبي فيك، ليه الجرح، حظك يا قلبي".