الأم مصابة بكورونا.. وصول أول مولودة داخل الحجر الصحي بكفر الدوار

شهد مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، قبل قليل، أول حالة ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كانت محتجزة داخل المستشفى منذ أيام، وانجبت السيدة المصابة طفلة بعد عملية قيصرية، أجراها أطباء قسم النساء لها.

وكان فريق العمل المكون من 4 أطباء و4 تمريض و2 عمال، الذى أشرف على عملية الولادة، أعلن وصول أول مولودة بالحجر الصحى بالمستشفى.

ووجه الدكتور محمد الشاذلي، أخصائى النساء، الشكر لفريق العمل المعاون له، والتقطوا الصور التذكارية عقب انتهاء عملية الولادة.

يذكر أن مستشفى كفر الدوار العام، جرى تحويله لحجر صحي في مارس الماضى، واستقبل العديد من الحالات المرضية، بينهم سيدة حامل فى شهرها التاسع، وأجرى لها الأطباء عملية ولادة قيصرية ناجحة، وجار متابعة الحالة المرضية، من المتخصصين.