مذيعة تحذر متابعيها: "صاحبتي أصيبت بكورونا من الدليفري"

حذرت الإعلامية لميس سلامة، متابعيها، بضرورة توخي الحذر لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حتى إن كان الفرد يلزم منزله.

وكتبت لميس عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "علشان تاخدوا بالكم برضه.. كنت لسة بكلم صديقتي هدير، وبسألها اتعديتي ازاي؟ ولا قابلتي مين؟ فقالتلي أنا مش بتحرك من البيت من قبل رمضان، ولا حتي بروح السوبر ماركت ولا صيدلية ولا بنك، بس اتعديت من بتوع الدليفري، أو الطلبات اللي بطلبها".

وأكدت: "مع العلم أنها بتحكيلي أنها محسوكة جدا، وبتغسل الحاجة كويس جدا وبتطهرها وتعقمها، بس سبحان الله جالها وهي في بيتها.. خلوا بالكم من الدليفري وربنا يسترها".