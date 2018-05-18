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الوطن

بالصور: لميس سلامة تتجول بالمحافظات بسبب طفلة مصابة بالسرطان

منذ 56 دقيقة
كتب: أحمد حسين صوان
بالصور: لميس سلامة تتجول بالمحافظات بسبب طفلة مصابة بالسرطان

لميس سلامة

انتهت الإعلامية لميس سلامة، مُقدمة برنامج "صباح البلد"، عبر قناة "صدى البلد"، من تصوير إعلان تليفزيوني، عن طفلة مصابة بالسرطان، تُدعى "جنى"، تتلقى العلاج داخل مستشفى 57357.

وقالت "سلامة" لـ"الوطن"، إنها كانت في زيارة لمستشفى سرطان الأطفال، وكانت "جنى" في حالة اكتئاب شديدة، بسبب رغبتها في التواصل مع عددٍ كبير من الناس، موضحة أنه بالتعاون مع إدارة المستشفى التي يهمها الحالة النفسية للمرضى قبل أي شيء، تقرر تصوير إعلان خاص لهذه الطفلة.

وأوضحت أنها تجولت مدنا عديدة، منها "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وطنطا، والإسكندرية، والمنصورة، والمحلة الكبرى"، بهدف التواصل مع مواطنين من مختلف المحافظات، وتوجيه رسائل لـ"جنى"، مؤكدة أن الطفلة باتت في حالة نفسية جيدة بعد إطلاعها على هذه الرسائل.

ووصفت "سلامة" المستشفى بـ"الكوكب"، وذلك بسبب اهتمام الإدارة بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى طوال الوقت، فضلًا عن الطمأنينة التي يعيش فيها الأطفال.

وأشارت إلى أن الإعلان من تنفيذ قسم "الميديا" الخاص بالمستشفى، فهو من إخراج محمد حازم، وتصوير أيمن صفوت، وسعيد محمد، ومدير تصوير أسامة عامر.

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