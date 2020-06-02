مجدي أبو عميرة يستعد لاستكمال تصوير الجزء الثاني من "قوت القلوب"

يستعد المخرج مجدي أبو عميرة، لاستكمال تصوير باقي حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" للفنانة ماجدة زكي، في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء عرض الجزء الأول، قبل بدء السباق الرمضاني.

ويتابع حاليا "أبو عميرة"، أماكن التصوير، بعدما انتهى من تصوير حوالي 25 حلقة من الجزء الجديد، إلا أن الجهة المنتجة للعمل، لم تحدد موعدا حتى الآن لعرضه.

وتدور أحداث "قوت القلوب" في إطار كوميدى اجتماعي من واقع الحياة، حول شخصية "قوت"، التي تعمل كمدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته، بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، ليلى عز العرب، نرمين ماهر، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.