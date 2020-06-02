بالصور.. ترامب يسير على الأقدام أمام البيت الأبيض رغم الاحتجاجات

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصرفاته المثيرة للجدل، إذ أقدم على خطوة مفاجئة مساء الاثنين، بعدما غادر أسوار البيت الأبيض سيرًا على الأقدام، رغم الاحتجاجات الواسعة.

وظهرت عبارات احتاجية على الجدران أثناء سير ترامب، وبعض أثار الاحتجاجات وسط حراسة أمنية.

وانتهى ترامب من إلقاء كلمته إلى الشعب الأمريكي، تعقيبًا على أحداث التظاهرات في الولايات المتحدة، قائلًا: إنه سيتوجه إلى مكان مميز جدًا جدًا، حد قوله.

وتوجه ترامب إلى كنيسة ساينت جون، الصرح الديني المجاور لمقر الرئاسة، الذي شهد مساء الأحد، أعمال تخريب خلال الاحتجاجات، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

ووقف ترامب أمام الصرح الأصفر، رافعا بيده اليمنى الكتاب المقدس قائلًا: "سوف تبقى الولايات المتحدة الأعظم في العالم آمنة وسالمة".

وكان محيط البيت الأبيض، شهد اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة الأمريكية، استمرارًا لموجة الاحتجاجات الواسعة التي نشبت عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد.

واستنكر الرئيس الأمريكي في خطابه، التظاهرات غير السلمية حد وصفه، على خلفية مقتل الشاب جورج فلويد، موضحًا أنه سيتخذ قرارا بنشر الجيش، في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.