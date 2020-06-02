ترامب يوجه رسالة لأسرة جورج فلويد: "موته لن يذهب سدى"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واجبه الأول هو الدفاع عن الشعب الأمريكي، كما أنه يقبل المظاهرات السلمية، لكنه لا يقبل أبدًا بأعمال الفوضى والنهب، موجهًا حديثة لأسرة جورج فلويد، الذي قتل على يد رجال الأمن: "موته لن يذهب سدى".

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي له، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُخلق من أجل الدمار والإرهاب، ومعالجة الكراهية تتم عبر القضاء، مؤكدًا أنه طلب نشر الحرس الوطني في الولايات بأعداد كافية، "إذا رفضت ولايات نشر الحرس الوطني، سنقوم بنفسنا بذلك".

وتابع: "ما شهدته واشنطن أمس عار، وأقول للمشاغبين والإرهابيين بأنهم سيواجهون قوانين صارمة"، موضحًا أن الولايات المتحدة تأسست على مبدأ القانون، ويجب عدم الاستسلام للكراهية أو الغضب، داعيًا حكام الولايات لأخذ الإجراءات اللازمة، للسيطرة على الشوارع.