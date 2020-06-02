عادل حمودة عن هجوم ترامب الدائم على الصين في أزمة كورونا: يعوض تأخره

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن المحاكم الأمريكية أصبحت تقبل دعاوى قضائية ضد الصين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فالولايات المتحدة ترى ضرورة أن تدفع بكين ثمن انتشار الفيروس، كما أن القانون الأمريكي، يسمح برفع قضايا ضد دولة لها سيادة، كما يسمح للأجانب برفع قضايا ضد الحكومة الصينية، وتم رفع قضايا كثيرة بهذا الشأن.

وأوضح حمودة، أن القضايا المقدمة ضد الصين في المحاكم الأمريكية، تكمن في أن الصين عقب انتشار المرض لديها، أجرت عزل داخلي بين المدن لديها، ولم تنبه العالم أو تقطع صلاتها بالعالم الخارجي، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "حمودة"، خلال حوار مطول في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن ترامب يرى أنه من السهل كسب هذه القضية، والحصول على تعويضات من بكين من خلال مصادر كثيرة داخل الولايات المتحدة، منها السندات الصينية والحسابات والممتلكات الصينية والمصانع والشركات.

ولفت إلى أن فيروس كورونا أشعل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين، بينما بكين حريصة أن تكون على وفاق مع واشنطن في إطار التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن ترامب يقوم بذلك بسبب تعرضه لانتقادات حادة، لتأخره في إجراءات مناسبة لمكافحة الفيروس.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن تأخر ترامب في الإجراءات أدى إلى انتشار الوباء بشكل كبير، وربما يكون هجوم ترامب على الصين محاولة تعويضية للرد على تأخره في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

حمودة يُشيد بـ"الاختيار": أمير كرارة أتقن دور ضباط الصاعقة بالمسلسل

على جانب أخر، أشاد حمودة، بمسلسل "الاختيار" الذي تناول قصة الشهيد أحمد منسي، فيرى أن المسلسل أحيا ذاكرة غائبة لا يتعدى عمرها 5 سنوات، "نحن أقدم أمة وأضعف ذاكرة، فالمواطن المصري نسى طوابير العيش والأنابيب وسرقة السيارات وغيرها، التي حدثت خلال السنوات الماضية"، مؤكدًا أن المسلسل تناول حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق بشكل عابر، كما أن مسلسل الاختيار جسد العمليات العسكرية التي تحدث في سيناء، "إحنا بنسمع عن عمليات في سيناء ولكن أول مرة نرى عمليات عسكرية ونكون طرف مباشر فيها ونعيشها معهم".

وأكد أن الفنان أمير كراره الذي قام بدور أحمد منسي تصرف مثل الضباط وتحدث مثلهم، وهذا ناتج عن تدريبات قوية، فأمير كراره دخل مدرسة صاعقة، وأتقن أداء أسلوب ضباط الصاعقة، ولم يشعر المشاهد بغربة بين الشخصية المجسدة والشخصية في التمثيل وهو أمر بارع للغاية.

حمودة عن هشام بركات: كان يقطع طلبات المستشارين لتعيين أبنائهم في النيابة

ومن ناحية أخرى، كشف الكاتب الصحفي، جوانب من شخصية الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق الذي استشهد في تفجير على يد الجماعات الإرهابية، موضحًا أنه كان من أفضل من جاءوا في النيابة العامة وكان لديه رأى مستقل، معقبًا: "كنت أعرفه معرفة شخصية وكنت بشرب معاه فنجان قهوة باللبن على الطريقة الفرنسية".

وأوضح حمودة، أن هشام بركات كان يرفض تعيين الواسطة، وكان يقوم بتقطيع طلبات وساطة لمستشارين لتعيين أبنائهم في النيابة.