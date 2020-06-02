محافظ الدقهلية يسرد تجربته مع كورونا: شفائي السريع بفضل بروتوكول الصحة

تحدث الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تجربته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن تجربته كانت غريبة ولكن ليست قاسية، فرغم أن الفيروس جديد على مستوى العالم، ولا يمتلك أحد علاج له، لكنه فور ظهور الأعراض عليه، اتبع التعليمات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة، بداية من العزل وعمل مسحات للمخالطين.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن مسحات المخالطين له بفضل لله لم تٌسفر عن أي إصابات سوى زوجته فقط، داعيًا من قلبه بالشفاء العاجل لكل مرضى فيروس كورونا، موضحًا أنه أدار أزمة كورونا، وفق التعليمات الصحية الأمر الذى أسفر عن عدم إصابة من خالطهم.

وناشد محافظ الدقهلية، المواطنين أنه فور ظهور أعراض كورونا عليهم، يجب عليه العزل فورا والتواصل مع الأطباء والدخول إلى المستشفى حال استدعت الحالة لذلك، "أول الأعراض التي ظهرت عليّ هي فقد حاستي الشم والتذوق، لدرجة أنك لو حطيت عطر لا تشعر به، أو تشم راحته وتضطر تحط تانى ولكنك لا تشمه".

وأوضح أن تعافيه السريع من فيروس كورونا، يعود إلى اتباعه الإجراءات الطبية السليمة المعلن عنها من وزارة الصحة، واتباع البروتوكول الصحي لها، كاشفًا أن المحافظة ستشهد ضخ دماء جديدة على مستوى الإدارات في المدن والأحياء، خلال الفترة المقبلة.