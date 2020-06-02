الصحة: لدينا 367 مستشفى يقدم الخدمة لمصابي فيروس كورونا

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق تحديث منذ حوالي 4 أيام، من الوزارة، وبه وظيفتين من أهم الوظائف التي يحتاجها المواطن، خاصة في ظل خطة التعايش الجديدة التي أقرتها الدولة.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الوظيفة الأولى أن المواطن يريد أن يعرف ما هي المستشفيات التي من المفترض أن يذهب لها غير مستشفى الحميات والصدر، لافتا إلى أن وزيرة الصحة، وجهت بأن يتم ضخ أكثر من 320 مستشفى جديد للعزل، فأصبح لدينا 367 مستشفى يقدم الفرز والكشف على حالات فيروس كورونا.

وتابع: أنه إذا كانت الحالة بسيطة، يتم إعطائه شنطة الدواء، ويتم عمل عزل منزلي لنفسه، وإذا كانت الحالة متوسطة، يتم عزله في المستشفى ويتلقي العلاج به، وإذا كانت متأخرة يتم عزلها في مستشفي عزل مخصص لذلك.

واستكمل: أن تطبيق "صحة مصر" عند فتحه، يظهر خريطة تحدد لك أقرب 5 مستشفيات يجب التوجه لهم، وأن هناك بعض الحالات لا تحتاج عزل في المستشفى، ويتم إعطائهم شنطة أدوية للعزل المنزلي.