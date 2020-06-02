إزالة 28 "كشك مخالف" بشوارع النزهة

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة لإعادة الانضباط للشارع وخاصة بالطرق والمحاور التي تم تطويرها حفاظا على المظهر الحضاري وتطبيق القانون على المخالفين وذلك بالتنسيق مع قسم النزهة وشرطة المرافق.

أسفرت الحملة عن إزالة 28 "كشك مخالف"، إضافة إلى إزالة ورفع "مدرج فاكهة"، وإزالة ورفع عربة شباب خريجين بشارع "فريد سميكة"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت رقم 5276 لسنة 2020 إداري قسم النزهة.

وقال رئيس حي النزهة لـ"الوطن" إنَّ الحملة أسفرت عن ضبط سيارة تبيع مأكولات دون ترخيص أمام محكمة مصر الجديدة بشارع الحجاز، وتم التحفظ عليها وحرر المحضر اللازم بقسم النزهة لعرض المخالف على النيابة العامة.

وأشار إلى رفع جميع "الإعلانات الكرتونية" من أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى من ميدان المحكمة وحتى نهاية شارع الحجاز، إضافة إلى استمرار أعمال الطلاء للأسوار الخاصة بالمعهد القومي ومدرسة سانت فاتيما بشارع الحجاز، ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحجاز.