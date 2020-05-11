وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى "كفيف" ويعيد له "كشك ملابس"

توجه الشاب أحمد محمود حامد 44 عاما، إلى وزارة التنمية المحلية لإنقاذه من مستأجر توقف عن سداد الإيجار الشهري لكشك خاص بالشاب الكفيف، ورفض إعادة الكشك له مرة أخرى.

وجاء الشاب الكفيف بصحبة شقيقه إلى مقر وزارة التنمية المحلية لتقديم شكوى وطلب المساعدة، وبعد عرض بعض تفاصيل مشكلته، تم إبلاغ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمشكلة الشاب فطلب استقباله في مكتبه.

وخلال اللقاء الذي استمر لمدة نصف ساعة، حكى الشاب أحمد محمود تفاصيل مشكلته ومأساته كاملة للوزير شعراوي، بحضور شقيقه منذ أن فقد بصره بخطأ طبي واجرائه عددا من العمليات على أمل عودة نور عينه من جديد لينفق أمواله كاملة، ولكن دون جدوى، حتى فقد عمله تماماً.

وأضاف الشاب خلال لقائه بالوزير شعراوي، أنه لم يفقد الأمل وكان قد تزوج من فتاة يحبها ورزق بطفلته الأولى، وبعدها رزق بطفل آخر، وظل متمسكاً بالأمل في تغيير حياته للأفضل.

وتابع أحمد: "خلال تلك الفترة حصلت على رخصة كشك بالإيجار فى منطقة إمبابة ليساعدني في توفير مصاريف ومتطلبات أسرتي ونظراً لظروفي الصحية لم أتمكن من متابعة العمل بالكشك، فقمت بتأجيره لأحد الأشخاص، إلى أنني فوجئت بامتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه لعدة شهور ليتوقف مصدر رزقي الوحيد، وفي نفس الوقت فوجئت بأن الحي يطالبني بسداد المبالغ المالية المستحقة على الكشك.

وأكد الشاب أنه حاول لعدة شهور الحصول على حقه ومبلغ الإيجار إلا أن المستأجر ظل يماطل ويمتنع عن دفع الإيجار أو إعادة الكشك للشاب الكفيف.

على الفور وجه اللواء محمود شعراوي، بسرعة تواصل قيادات الوزارة مع مسئولي محافظة الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة، حيث تم اصطحاب الشاب الكفيف وشقيقه في سيارة خاصة من الوزارة، وتوجها بصحبة مسئول من مكتب الوزير إلى حى شمال الجيزة، والتقيا مع رئيس الحى أسامة السقعان، حيث تم دفع كافة الرسوم المستحقة عليه وتسليمه رخصة رسمية للكشك، كما تم اصطحاب الشاب بعد ذلك بحضور رئيس الحى ومسئولى التراخيص إلى مكان الكشك، وتم سحبه من المستأجر وتسليمه للشاب ليعود له الأمل من جديد ويسترد حقه.

كما وجه الوزير محمود شعراوي، بالتواصل مع مديرية أمن الجيزة للتواصل مع قسم شرطة إمبابة لضمان عدم تعرض المستأجر للشاب الكفيف وأسرته وشقيقه بأي أذي.

من جانبه قدم الشاب أحمد محمود الشكر لوزير التنمية المحلية لمساعدته فى عودة حقه وتوفير مصدر دخله الوحيد لأسرته ليعينه على الحياة.

وأكد أحمد محمود، أنه يشعر وكأنه فى حلم ولا يصدق بأن حقه عاد له مرة أخرى بعد أن كان قد فقد الأمل والذى كان سبباً فيه بعد الله سبحانه وتعالى وزير التنمية المحلية بعد ان استقبله في مكتبه واستمع إلى مشكلته ووجه بعودة الكشك له بعد تعرضه للظلم من قبل المستأجر.

كما قدم الشاب أحمد الشكر لمسئولي محافظة الجيزة، ورئيس الحي على الجهود الذي قاموا به.