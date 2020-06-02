لندن تخصص 160 مليون جنيه أسترليني لمحاربة كورونا في اليمن

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن لندن ستخصص مبلغا قدره 160 مليون جنيه استرليني لمحاربة فيروس كورونا في اليمن وتجاوز الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وقال الوزير في تصريح أدلى به قبل افتتاح أعمال مؤتمر للأمم المتحدة حول اليمن: "ستكون حزمة المساعدات البريطانية هذه بمثابة مسألة حياة أو موت بالنسبة لآلاف اليمنيين الذين يهددهم في الوقت الحالي فيروس كورونا. سيساعد دعمنا العائلات في كسب عيشها والحصول على ماء الشرب والخدمات الطبية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار الوزير إلى أن اليمن، قبل بدء انتشار فيروس كورونا المستجد فيه، كان يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث كان أكثر من 80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات مختلفة.

وأوضح راب أن المساعدات البريطانية ستمكن من إجراء أكثر من 700 استشارة طبية وإعداد 12 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية، ودعم أكثر من 4 آلاف مركز طبي في اليمن.