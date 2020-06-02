112 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% بالبنك الأهلي بعد شهرين من طرحها

بلغت مبيعات البنك الأهلي من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 15%، 112 مليار جنيه بعد مرور شهرين على طرحها، بإجمالي عدد عملاء حاملين للشهادة بلغ 660 ألف عميل.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي بدأ في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر.

يذكر أن بنكا الأهلي ومصر، طرحا يوم 22 من شهر مارس الماضي، الشهادة الجديدة حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهماـ ويبلغ أجل الشهادة عام واحد، ويتم صرف دورية العائد شهريا، وهو ما يضعها في مقدمة خيارات العملاء على مستوى الشهادات في البنوك.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.