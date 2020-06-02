مماثل لقواتها في 3 دول.. أمريكا تستدعي 17 ألف جندي من الحرس الوطني

استدعت الولايات المتحدة أكثر من 17 ألف جندي من الحرس الوطني الأمريكي، لمكافحة الشغب وأعمال السلب والنهب التي تشهدها أغلب المدن الأمريكية على هامش المظاهرات المنددة بمقتل جورج فلويد.

ويمثل هذا العدد نفسه تقريبا عدد القوات الأمريكية الفاعلة المنتشرة في العراق وسوريا وأفغانستان، وفقاً لقناة "سي إن إن".

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، أعلنت في مؤتمر صحفي "نشر 17 ألف عنصر من الحرس الوطني في 24 ولاية أمريكية".

وخلال الساعات الماضية، استعانت أكثر من نصف الولايات الأمريكية بأفراد الحرس لكبح الاضطرابات ومكافحة أعمال الشغب، في مقدمتها أريزونا وألاسكا وكاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وإنديانا وكنتاكي وميشيغان ومينيسوتا ونورث كارولينا ونيفادا وأوهايو وبنسلفانيا وساوث كارولينا وداكوتا الجنوبية وتينيسي وتكساس ويوتا وفرجينيا وواشنطن وويسكونسن.

ويشارك نحو 45 ألفا من أعضاء الحرس الوطني في محاربة فيروس كورونا في جميع الولايات الخمسين وثلاثة أقاليم، وبذلك يصل العدد الإجمالي لجنود وطاقم الحرس الوطني المنشط إلى 66.700.