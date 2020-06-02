تطوير العشوائيات: نوفر حياة آدمية للمواطنين عبر مشروعاتنا المختلفة

قال المهندس إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الصندوق جرى إنشاؤه في أعقاب انهيار صخرة "الدويقة" في عام 2008 لتوفير حياة أفضل للمواطنين، ويضم في طياته 7 وزارات لتسهيل عمله وإنهاء إنشاءاته التي لا تتوقف.

وأضاف "الحنفي" خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الصندوق يتبع أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية خلال مشروعاته التي يقوم بإنشائها في مختلف محافظات الجمهورية لتطوير العشوائيات، مع وجود بعض الاختلافات التي جرى تمصيرها حتى تليق بالرؤية والثقافة المصرية، موضحا أن الصندوق يقوم بالاهتمام بالمناطق العشوائية الأكثر تدهورا والتي تهدد الحياة الآدمية للمواطنين، وهي التي يكون لها الأولوية في المشروعات الإنشائيه القائمة.

وأكد على أن القائمين على المشروع دائما ما يستفادوا من الأخطاء التي تمت فيما سبق عبر تحديد الأخطاء لعدم الوقوع فيها مستقبلا من خلال دراسات محدده تتضمن مراحل وخطوات التطوير المقبلة وقبيل التنفيذ.