اتهمها ترامب بالعنف.. تعليق حساب حركة "أنتيفا" على "تويتر"

بعد أن اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرارا بالتحريض على العنف والشغب، يبدو أن "تويتر" قرر التحرك وتعليق حساب "أنتيفا".

وأكد متحدث باسم الشركة لشبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، اليوم، تعليق حساب يشتبه بأنه عائد لحركة "أنتيفا"، موضحا أنه جرى تعليق الحساب بعد نشر تغريدات تشجع على العنف وهو ما يتعارض مع سياسة الموقع ومعاييره، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما أشار إلى أن الحساب أنشأ حسابات وهمية أيضا، وتم ربطه بمجموعة "Evropa" القومية المتطرفة

جاءت تلك الخطوة بعد أن نشر حساب ANANTA_US دعوات للتوجه إلى المناطق السكنية مع صورة قبضة مرفوعة إلى الأعلى، في إشارة إلى مهاجمة المحال والمناطق السكنية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي اتهم أنتيفا واليسار الراديكالي بالتسبب بالفوضى في البلاد، على خلفية التظاهرات التي خرجت في مختلف المدن وتخللتها أعمال شغب وسلب ونهب.

وقال عبر حسابه على تويتر، قبل يومين، "إنها أنتيفا واليسار الراديكالي. لا تلقي اللوم على الآخرين!".

وأنتيفا – هي اختصار لـ "مكافحة الفاشية"، وهو اسم الجماعات المناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية التي تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين.