تونس تعلن إعادة فتح حدودها البرية والجوية في 27 يونيو

قررت السلطات التونسية إعادة فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بداية من 27 يونيو.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، اتخذت القرار بعد مناقشة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، الاثنين.

وجاء قرار فتح الحدود ضمن حزمة قرارات أخرى، شملت إجلاء التونسيين العالقين الخارج بداية من 4 يونيو، مع خضوعهم لحجر صحي إجباري لمدة 7 أيام، على أن تكون تكلفة الرحلات على نفقة العائدين.

بجانب السماح بالنقل والتنقّل بين الولايات في البلاد، انطلاقا من 4 يونيو حزيران.

وتونس واحد من بين البلدان التي اتخذت إجراءات مُشددة منذ بداية ظهور الوباء. ويبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في تونس 1.084، والوفيات 48.