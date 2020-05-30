يوميات كورونا في المغرب العربي.. تونس صفر وفيات وإجمالي الإصابات 1071

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 6.009.150، فيما وصل إجمالي الوفيات 366.039، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.650.714 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الجمعة تسجيل 137 إصابة جديدة وثماني حالات وفاة بكورونا المستجد، وقالت في بيان ان العدد الإجمالي للاصابات ارتفع إلى 9134 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات الى 638 حالة.

وذكرت الصحة الجزائرية، انه تم تسجيل 145 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المؤسسات الصحية إلى 5422حالة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا المستجد وعدم تسجيل وفيات لتبقى في حدود 48 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الصحة التونسية في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الوباء، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 1071 حالة إصابة.

وأضافت الوزارة التونسية، أن عدد المتماثلين للشفاء ارتفع إلى 946 حالة شفاء، موضحة أن عدد الإصابات التي لاتزال حاملة للفيروس تراجع إلى 77 حالة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 71 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7714 حالة.

وقالت الوزارة المغربية، إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 182347، موضحة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة، فيما تم تسجيل 76 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5271 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في موريتانيا إلى إلى 423

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا المستجد في سابقة لم تشهدها البلاد منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للوباء.

وقال مدير عام الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف ، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء أمس الجمعة - إنه وبعد إجراء الفحص لـ792 شخصا تأكدت إصابة 77 شخصا، كما تم تعافى 6 مصابين وتوفي واحد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 423 مصابا تعافى 21 منهم وتوفي 20 مصابا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وفي ليبيا، أعلنت السلطات المحلية في مدينة غات بجنوب غربي البلاد، إغلاق الحدود الإدارية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها لمدة 10 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.