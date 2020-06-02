داخل شقق سكنية.. ضبط 4 بتهمة تصنيع 59 ألف كمامة مجهولة المصدر بعين شمس

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، مفادها إدارة مجموعة من الأشخاص شقق سكنية، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة بإستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين مقيمان بالقاهرة، حال استقلالهما سيارة ملاكي "ملك المتهم الأول" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، 84 ألفا و600 جنيه.

بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع سيدتين دون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

تم بإرشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على (59 ألفا و500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 21 ألف كمامة طبية "تحت التصنيع" - ماكينة خياطة - 5 لفافات "دعائم بلاستيكية " – أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع).

ضبط 12500 كمامة مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بتهمة مزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الإتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً إحدى السيارات، حيث ضُبط بحوزته (12 ألفا و500 كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية).