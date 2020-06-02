إصابة طبيبين في كفر الشيخ بكورونا ونقلهما لعزل بلطيم  

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة في كفر الشيخ، نقل طبيبة من مركز دسوق إلى مستشفى العزل ببلطيم، عقب التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنها تبلغ من العمر 34 عاماً، ولديها طفلين.

أوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه جرى فحص المخالطين لها والتأكد من سلبية نتائج طفليها، لافتا إلى أنه جرى عزلهما بالمنزل.

وفي السياق نفسه، كشف الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، نقل طبيب أصيب بفيروس كورونا، إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، لتلقيه العلاج اللازم، بعد ثبوت نتيجة التحاليل إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الطبيب أصيب نتيجة اختلاطه بإحدى الحالات، أثناء ممارسة عمله في عيادته الخاصة.