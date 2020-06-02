ماليزيا تنصح رعاياها في أمريكا بتجنب أماكن الاحتجاجات والالتزام بالحظر

نصحت الحكومة الماليزية رعاياها المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بتجنب أماكن الاحتجاج والامتثال لحظر التجوال المفروض في تلك البلاد، بعد خروج آلاف الأمريكيين إلى الشوارع، جراء مقتل المواطن جورج فلويد في أثناء اعتقاله من قبل الشرطة.

وحث وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، المواطنين الماليزيين هناك على تسجيل أسمائهم بأسرع وقت ممكن في أقرب السفارات الماليزية؛ لضمان الحصول على المساعدات إذا لزم الأمر، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما".

وغرد هشام الدين، في صفحته عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية مضطرب جراء اندلاع الاحتجاجات في بعض المدن الأمريكية انتبهوا لأنفسكم وخذوا حذركم!".

وأعلنت بعض المدن الأمريكية بما فيها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا فرض حظر التجول ابتداء من السبت الماضي؛ للسيطرة على المظاهرات الاحتجاجية ضد التعامل الوحشي للشرطة.

وفرض حظر التجول الليلي في مدينة لويس فيل بولاية كنتاكي الأمريكية وسط احتجاجات عنيفة نشبت في جميع أنحاء تلك البلاد.