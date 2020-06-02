دفن جثمان جورج فلويد في هيوستن الثلاثاء المقبل

أعلنت عائلة جورج فلويد أن جثمانه سيدفن، الثلاثاء المقبل، في هيوستن.

وقال محامي العائلة بن كرامب، خلال مؤتمر صحفي، إنّه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء في هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، وستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد، وفقا لما نشره موقع "الحرة".

وأوضح أنّ أول حفل تأبين للراحل سيقام، عصر الخميس، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال) حيث قضى فلويد عن 46 عاما، في واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية.

وأضاف المحامي أنّه يوم السبت سيجرى حفل تأبين ثان في كارولاينا الشمالية حيث ولد فلويد، من دون مزيد من التفاصيل.

أما عشيّة الجنازة التي ستقام الثلاثاء في هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجّى الجثمان، طوال مساء الاثنين، لكي يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.