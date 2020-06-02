"مكافحة الإرهاب" العراقي يدمر كهوفا وأوكارا للإرهابيين

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم، من تدمير كهوف وأنفاق وأوكار وقتل من بداخلها من الإرهابيين بمناطق مختلفة من العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أنه بالتزامن مع انطلاق عمليات "أبطال العراق - نصر السيادة"، شرعت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، المتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية، بواجبات تفتيش شملت مناطق: "قضاء وصحراء الحضر - منطقة جرف النصر - مناطق جنوب وجنوب غرب بغداد "، وبإسناد طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، أسفرت عن تدمير كهوف وأنفاق وأوكار ومقتل من بداخلها من الإرهابيين.

وأضافت خلية الإعلام، أن تشكيلات الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين مطلوبين، والعثور على عبوات ناسفة وقذائف وأحزمة ناسفة وأجهزة كاتمة للصوت.