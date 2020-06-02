منها التوقيع بالاسم كاملا.. كيف تحمي نفسك من الوقوع في جرائم التزوير؟

يقول محمد حمزة، خبير قانوني، إن التزوير يعني العبث بالإضافة أو الحذف في الأوراق والمستندات، ويعد من الجرائم المعاقب عليها بالقانون من المادة 202 وحتى المادة 229 مكرر من البابين الخامس والسادس عشر من قانون العقوبات باعتبارها جناية لما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية.

وأوضح خلال حديثه لـ "الوطن" أن عدد من النصائح لتفادي الوقوع في فخ تزوير المستندات والمحررات، فالبعض يستهين بوضع توقيعهم أو بصمتهم على الايصالات أو العقود، أو غير ذلك من المستندات دون تبصر.

نصائح لتفادي الوقوع في جرائم التزوير

ـ الإبلاغ الفوري في حالة فقدان أية مستندات تحمل بيانات شخصية كالبطاقة الشخصية، جواز السفر، دفتر الشيكات، أو بطاقة الائتمان أو غيرها من المستندات ذات قيمة.

ـ تجنب التوقيع على أي مستند لا تعرف مضمونه جيدا.

ـ احذر التوقيع على أوراق بيضاء بقصد أو بغير قصد.

ـ التوقيع بما لا يتيح للمزور إمكانية إضافة بيانات أو أرقام أخرى للمستند، بعدم ترك مسافات بيضاء، بين السطور لم تكن موجوده عند التوقيع علي المستند.

ـ التخلص من دفاتر الشيكات والإيصالات البنكية القديمة بشكل آمن.

ـ استخدام توقيع معقد حتى يصعب تزويره، بأن يتكون من جزيئين أو أكثر، أو الجأ للتوقيع بكتابة الاسم كاملا، عند التوقيع على أي مستند.

ـ عدم تحرير التوقيع ببطء، حتى لا تترك فرصة لأحد يراقبك عند التوقيع، ويتمكن من تقليده، خاصة إذا كنت موظفا وتوقع بصفة مستمرة.

وتابع "حمزة" أن جرائم التزوير يمكن كشفها من خلال خبراء فحص المستندات والخطوط باتباع المنهج العلمي والأجهزة الحديثة، المخصصة لذلك.