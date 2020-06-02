المخرج محمد فاضل يعلن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بكورونا

أعلن المخرج الكبير محمد فاضل إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا.

وكتب المخرج محمد فاضل عبر حسابه الخاص على "فيس بوك": "للأسف كورونا وصل إلى بيت شقيقتي الصغرى وابنها لا أكتب هذا بأي هدف إلا إثبات أن كلامي في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك".

وأضاف فاضل: "طبعا لن أقول أي شيء لكننى كمحب للوطن حزين حزين جدا لما عرفته وصادفته، إلى متى سيظل الإعلام يتبع سياسة عدم قول الحقيقة ومواجهة المشكلات بصراحة".

كان 5 مذيعين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في يوم واحد، بين الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة. وجاء من ضمن الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا، "ريهام السهلي وآية عبدالرحمن"، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتليفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.