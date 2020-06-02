48 ساعة.. إيقاف 8 شركات لعدم التزامها بإجراءات مواجهة كورونا بالعاشر

أكد المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الشرقية، شن حملة للتفتيش على 33 شركة بمدينه العاشر من رمضان، للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن وقف العمل بــ8 شركات تعمل في مجالات صناعه النسيج والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية لمده 48 ساعة، لحين استيفاء أصحابها لشروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمه لحماية العاملين بها، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدوله تولي إهتمامًا كبيرًا بالصناعة، وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب، للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام أصحاب الأعمال والعمال بتنفيذها لضمان دوران عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح بالتقصير في حماية العاملين بالمناطق الصناعية وتوفير كافة المستلزمات الضروريه لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وذكر "غراب" أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية، لضمان توفير الحمايه للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج، وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد.

وشدد على أنه في حال عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة، للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.