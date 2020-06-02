9 يونيو.. لكزس تعلن عن سيارتها الفاخرة IS

قبل أزمة كورونا التي اجتاحت العالم وسببت ذعرا للجميع وأصبحت شبحا يطارد الكل، كانت شركات السيارات تستعد لحفلا ضخما في جميع أنحاء العالم؛ للإعلان عن سيارات الشركات الجديدة، وبعد أزمة كورونا أصبحت جميع الشركات تعلن عن سيارتها من خلال الإنترنت، عن طريق حسابها الرسمي على "فيس بوك" و"يوتيوب".

وستعلن لكزس الجناح الفاخر لشركة "تويوتا" عن أحدث سياراتها is حيث نشرت لكزس صورة تشويقية للجزء الخلفي من السيارة is تظهر فيها فقط الإضاءة الخلفية المتصلة ببعضها في شريط متكامل.

وسيجرى الكشف عنها في 9 يونيو المقبل، ومن الممكن أن تتوفر بمحرك 3.5 لتر تيربو مكون من 6 أسطوانات، ليولد قوة 416 حصانا، وأقصى عزم للدوران 600 نيوتن متر.