تاجر يذبح زميله في سوق الفاكهة ببنها

أقدم تاجر فاكهة على ذبح زميله في سوق الجملة بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية إثر مشاجرة نشبت بينهما، فيما تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف، إثر محاولة أهل المجني عليه إحراق محل المتهم.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة خطرة، وفر المتهم هاربا، وتكثف مباحث مركز بنها جهودها لضبطه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش مباحث شمال القليوبية، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة في سوق الجملة للفاكهة ببنها.

انتقل على الفور المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بين كلا من "ا ر ا" و"ع ع ا" تاجري فاكهة، بسبب غلق والد الثاني مدخل السوق بالبطيخ، فطلب منه الأول إفساح الطريق إلا إنه لم يمتثل فنشبت بينهما مشاجرة، طعن على إثرها الأول، الثاني بسنجة في رقبته وفرا هاربا.

وتجمع أهلية المجني عليه وحاولوا إحراق محل المتهم، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف.