ضبط نصف طن من السلع الغذائية مجهولة المصدر بشبين القناطر

شن مجلس مدينة شبين القناطر برئاسة غريب أحمد حملة مكبرة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من الأغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرر محاضر للمخالفين.

وأشار غريب أحمد، إلى أن تلك الحملة جاءت بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمنتجات فشن محلس المدينة بإشراف المهندس علاء حسني نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس لجنة ضبط الاسعار بالمركز والمدينة بالتنسيق مع التموين المتمثل في محمد يوسف مدير قسم التجارة الداخلية ومدير إدارة الأغذية أحمد مختار والدكتور مصطفى عليوه من الطب البيطري وتم المرور علي كافة الانشطة ومتابعة إجراءات الاسعار والتهرب وضبط المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط نص طن من الاغذية مجولة المصدر منها 359 كيلو من محلول سكري مجهول المصدر بكل كرتونة ٤٠ كيس بما يعادل 2880 كيس وكذا ١٩ كرتونة من صلصة مجهولة المصدر زنة العبوة الواحدة ٣٠٠ جرام و٣٢ كيلو من شنط بلاستيك سمراء اللون من البولي اثيلين الممنوع تداولها وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالوقائع لعرضها علي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.