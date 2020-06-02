ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي لـ 36.47 دولار

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من دولار إلى 36.47 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم، مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94% أو ما يعادل 36 سنتاً إلى 38.68 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.73% أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل. وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.

لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40% منذ بداية العام الجاري.

ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو 10% من الإنتاج العالمي، إلى يوليو أو أغسطس المقبليين، في اجتماع يُعقد عبر الإنترنت في الرابع من يونيو الجاري.

وبموجب خطة أوبك+ التي جرى الاتفاق عليها في أبريل الماضي، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو الماضي ويونيو الجاري، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو المقبل حتى ديسمبر المقبل.