ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الحالي وسط تخوفات من زيادة المخزونات

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الحالي، وبالرغم من انخفاضه خلال بداية اليوم الخميس إلا أنه عاود في الصعود مره أخرى.

وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الحالي بعد موجة من الانخفاضات التي شهدتها سوق النفط في العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا وقلة الطلب على الطاقة والوقود، بعد فرض حظر التجوال في أغلب دول العالم، ما تسبب في قلة الطلب على الوقود وقلة التحرك.

وارتفعت الأسعار بعد قيام عدد كبير من الدول بالالتزام بقرار خفض الإنتاج، والذي أقرته منظمتا "الأوبك" و"أوبك بلس"، لتقليل الإنتاج لارتفاع الأسعار مرة أخرى.

ولكن شهدت الفترة الأخيرة تخوفات في انخفاض الأسعار مرة أخرى بسبب ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا أكثر من المتوقع له.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام زادت 7.9 مليون برميل في أحدث أسبوع، متجاوزة التوقعات، بسبب زيادة كبيرة في الواردات، بحسب "رويترز".