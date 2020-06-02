نيابة ميت سلسيل تحقق في مقتل مسن بالمقابر

باشرت نيابة ميت سلسيل بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، تحقيقاتها في واقعة مصرع مسن بالمعاش في مقابر ميت سلسيل من قبل شخص تظاهر بأنه مختل عقليا.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت سلسل، بمصرع مواطن داخل مقابر ميت سلسيل.

انتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث المراكز، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع "إبراهيم محمد سليمان حمادة"، 65 سنة بالمعاش، متأثرا بنزيف حاد جراء تعرضه لضربة عصا غليظة "شومة" من شخص شهرته "عمرو الدابة"، 44 سنة.

شكل اللواء السيد سلطان مدير المباحث فريق بحث بإشرافه وقيادة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، وتمكنوا من القبض على المتهم بعد ساعتين من الواقعة.

وبسؤال المتهم في محضر الشرطة، تظاهر بأنه مختل عقليا وأنه ضرب المجني عليه بعصا غليظة "شومة" على رأسه، أثناء وجوده داخل المقابر.

وأكد شهود العيان أن المتهم من المقيمين في المقابر بشكل دائم، مشيرين إلى أنهم وجدوا المجني عليه غارقا في دمائه ونقلوه إلى مستشفي ميت سلسيل المركزي، لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.