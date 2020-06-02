العسيلي منتقدا العنصرية: كفاية إساءة أدب مع الكون وقوانينه

انتقد المطرب محمود العسيلي العنصرية ودعا إلى احترام الاختلاف بيننا وعدم تصنيف الأشخاص.

وكتب "العسيلي" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تغريدة قال فيها: "اللي خلق الإنسان مصنفوش على أساس دينه أو لونه أو عرقه أو شكله أو فلوسه أو شغلته أو أفكاره أو تعليمه أو بلده أو فرقة الكورة اللي بيشجعها! التعصب بينسينا إن اللي خالقنا موجود جوا كل واحد فينا، كل نَفَس على الأرض عايش فيها الخالق. كفاية بقى إساءة أدب مع الكون وقوانينه الفطرية".

كان العسيلي قدم في شهر رمضان الماضي أغنية "أنت استثنائي" بمشاركة المطرب بهاء سلطان والتي حققت نجاحا، أعرب الفنان محمود العسيلي عن سعادته البالغة لمشاركته مع الفنان بهاء سلطان فى أغنية "أنت استثنائي"، التي تمثل هذا العالم الإعلان الدعائي السنوي لبنك مصر في شهر رمضان.