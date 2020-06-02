نيقولا معوض ينتظر عرض فيلمه العالمي "الابن الوحيد"

نشر الفنان نيقولا معوض، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورا حصرية له من دوره في الفيلم العالمي His Only Son، والذي يجسد فيه شخصية سيدنا إبراهيم، وكان من المقرر عرض العالمي الأول في 2020، ومشاركته في عدة مهرجانات عالمية لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.

يذكر أنه جرى الانتهاء من تصوير أول أفلامه في السينما المصرية، في فيلم ماكو، ويشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام.

وبعد نجاح مسلسله "العودة" سيواصل نيقولا قريبا تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مي عز الدين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر،و تدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي درامي.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.