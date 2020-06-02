وزير الدفاع السوداني الجديد يؤدي القسم الدستوري

أدى وزير الدفاع السوداني الجديد اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين، اليوم، القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في حضور رئيسة القضاء نعمات عبدالله، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي.

وقال وزير الدفاع السوداني الجديد، في تصريح صحفي عقب أداء اليمين، إن هذا التكليف يأتي خلفا للشهيد الفريق أول جمال الدين عمر، متعهدا العمل، سندا وعونا، مع زملائه في مجلس الوزراء، والتكاتف بكل جهد وهمة وإخلاص، فداء لشهداء ثورة ديسمبر والشعب السوداني، لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية والوصول بالفترة الانتقالية إلى غايتها ومقاصدها.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الشهر الماضي أن المكون العسكري توافق بشكل نهائي على ترشيح اللواء الركن معاش ياسين إبراهيم ياسين لمنصب وزير الدفاع، وتم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

وتوفى وزير الدفاع السوداني السابق الفريق ركن جمال الدين عمر في عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، في 25 مارس الماضي، إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.